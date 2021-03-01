رئيس “سرت” يبحث مع المجلس الاجتماعي لقبائل البلدية استعدادات انعقاد جلسة البرلمان

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ، مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت برئاسة مفتاح مرزوق، وبحضور رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب على الشامي ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمى بسرت على الزرقاء ومدير مجمع قاعات واقادوقو بسرت محمد مقصود ومندوبا عن مديرية الأمن بسرت عقيد ميمى لأمين، لبحث استعدادات احتضان البلدية لانعقاد مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تم بحث عدد من الموضوعات تتعلق بملف الاستعدادات والترتيبات لاحتضان والتئام جلسة مجلس النواب بسرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية يوم الثامن من شهر مارس المقبل .

وجدد رئيس المجلس، ترحيبه بمجلس النواب مؤكدا أن بلدية سرت واجهزتها وكافة الشركات الخدمية سخرت كافة امكانياتها من اجل انعقاد الجلسة بمدينتهم سرت، مشيرا إلى أن القاعة الرئيسية جاهزة لاستقبالهم وكذلك مقار الإقامة وغيرها، كما ثمن رئيس المجلس الجهود التى بدلتها اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب وكذلك جهود العناصر الوطنية الخيرة العاملة بمجمع قاعات واقادوقو بسرت .

وفى وقت سابق من الأمس، أصدر أهالى بلدية سرت بيانا لإعلان الاستعدادات لاستضافة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بحضور رئيس وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من مراقبى القطاعات ومديري الشركات والأجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى ومراسلى القنوات ووكالات الانباء واعلاميين ودلك أمام مجمع قاعات واقادوقو بسرت