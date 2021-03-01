ممثل الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يبحث عدد من المشروعات في بنغازي

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، المُمثل المُقيم لبرنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو والوفد المُرافق له ،وذلك بِحضور مَسؤول برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في بنغازي.محمد شنبش ومدير مكتب المشروعات بالبلدية. أسامة مصطفى الكزة ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي .

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تناول اللقاء الإجراءات المُتعلقة بالمشاريع التي يُنفذها برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في بلدية بنغازي .

من جهته أكد جيراردو على أهمية استمرارية التعاون والتنسيق المُشترك فيما يتعلق بالمشاريع والأعمال التي يُنفذها برنامج الأُمم المُتحدة وقَام بتسليم البلدية عدد ثلاثة سيارات إسعاف دعماً للعيادات والمراكز الصحية في البلدية .

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية بالعمل الذي يقوم به برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي مُثمن الجُهود المبذولة من كافة المُنظمات التابعة للأُمم المُتحدة العاملة في مدينة بنغازي .