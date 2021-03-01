الدبيبة: نؤكد على نزاهة اختيار السلطة الجديدة

‎ أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة.

وطمأن الدبيبة، في بيان المكتب الإعلامي للحكومة بخصوص محاولات عرقلة التقدم المحرز في عملية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي و مؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء.

‎وأشار بيان المكتب الإعلامي للحكومة، إلى “محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب”.

كما أكد رئيس الحكومة الجديدة، على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها.

وأضاف البيان الصادر عن الحكومة، “ويُعوّل الدبيبة، على وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة”.

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