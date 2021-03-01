أبوراص تدعو صالح وسيالة لعقد جلسة موحدة للبرلمان

دعت عضو مجلس النواب، د.ربيعة عبدالرحمن ابوراص، دائرة حي الاندلس طرابلس الكبرى، رئيس مجلس النواب بطبرق المستشار عقيلة صالح،ورئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة أحمد سيالة، لعقد جلسة توحيدية وطي صفحة الماضي بما يتعلق بمجلس النواب كمؤسسة لها دورها الرئيسي والهام في قيادة البلاد نحو الاستقرار.

وتضمنت دعوة ابوراص، تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتجهيز لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ولتضمين خارطة الطريق بالإعلان الدستوري وتسوية الاوضاع الإدارية والقانونية لمجلس النواب وفقًا لدعوة لجنة 5+5 وتعزيزًا لثقتنا بممثلينا في لجنة 5+5.

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