روفينيتي: حكومة الدبيبة أمامها تحديات كبيرة منها “المرتزقة”

ذكر المحلل السياسي الإيطالي والمستشار الاستراتيجي، دانييلي روفينيتي، إن أوروبا تعمل على تسهيل الحوار بين الليبيين.

وأوضح روفينيتي، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية، “من الواضح أن وجود مرتزقة أجانب في ليبيا يمثل مشكلة لأوروبا؛ نظرًا للقرب الجغرافي، لكن بالتأكيد يمكن لأوروبا القيام بالمزيد”.

وأشار المحلل السياسي الإيطالي، إلى أن بلاده تحاول أن تلعب دورًا نشطًا من أجل التوصل إلى مصالحة بين الليبيين.

وأضاف روفينيتي،: “لدينا سفارة مفتوحة في طرابلس، كما عين وزير الخارجية الإيطالي مبعوثًا خاصًا له لمتابعة الملف الليبي عن كثب”. وأوضح أن الملف الليبي يمثل أولوية لإيطاليا.

ولفت المحلل الإيطالي، إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة، في إنه في حال فازت بثقة البرلمان، فهناك تحديات عدة ستواجهها، منها طرد المرتزقة من ليبيا وتفكيك المليشيات، فضلا عن حل مشاكل الخدمات التي تواجه المواطنين مثل نقص الكهرباء والسيولة المصرفية.

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