بلدية سبها تعلن استئناف عمل جهاز الإسعاف الطائر

قام عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم حامد الشاوش، بزيارة مطار سبها الدولي، لتدشين رحلات جهاز الإسعاف الطائر إلى مدينة سبها وإعادة استئناف عمله بالمنطقة.

وأكد جهاز الإسعاف الطائر، أنه سيتم في الفترة القريبة القادمة فتح مكتب للجهاز بمطار سبها الدولي وتجهيز محطة ثابته له.

وأوضح مدير عام مطار سبها الدولي محمد أوحيده، “انه و لأول مرة بعد مدة انقطاع طويلة تحط بمطار سبها “السوبر جيت” الإسعاف الطائر التابعه لجهاز الإسعاف الطائر”.

وأكد أوحيدة، أن يوم الإربعاء القادم ستصل إلى مطار سبها الدولي طائرة شركة برنيق للنقل الجوي وذلك لإستئناف عملها على خط سبها بنغازي.

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