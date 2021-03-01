ليبيا الان

بلدية سبها تعلن استئناف عمل جهاز الإسعاف الطائر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم حامد الشاوش، بزيارة مطار سبها الدولي، لتدشين رحلات جهاز الإسعاف الطائر إلى مدينة سبها وإعادة استئناف عمله بالمنطقة.

وأكد جهاز الإسعاف الطائر، أنه سيتم في الفترة القريبة القادمة فتح مكتب للجهاز بمطار سبها الدولي وتجهيز محطة ثابته له.

وأوضح مدير عام مطار سبها الدولي محمد أوحيده، “انه و لأول مرة بعد مدة انقطاع طويلة تحط بمطار سبها “السوبر جيت” الإسعاف الطائر التابعه لجهاز الإسعاف الطائر”.

وأكد أوحيدة، أن يوم الإربعاء القادم ستصل إلى مطار سبها الدولي طائرة شركة برنيق للنقل الجوي وذلك لإستئناف عملها على خط سبها بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك