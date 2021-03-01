ضبط تاجر مخدرات في العجيلات بحوزته 43 كيلوغرام «حشيش»

ضبط فريق التحري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تاجر مخدرات بحوزته 43 كيلوغراما من مخدر «الحشيش» في العجيلات.

جاءت بداية الواقعة بورود معلومات إلى مكتب تحريات الإدارة بشأن شخص يمتهن ترويج مخدر الحشيش في المدينة بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وبعد التأكد من صحة المعلومة، ضبط الفريق الأمني المتهم وبحوزته كيلوغرامين من المخدر، وبالاستدلال معه اعترف بوجود كمية أخرى داخل منزله تقدر بنحو 41 كيلوغراما، وعلى الفور انتقل رجال الأمن للمكان وضبط باقي الكمية، ولازال التحقيق جاري مع المقبوض عليه.

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