«المبشر»: مجلس النواب كابوس حقيقي نشاهده ونحن مستيقظون

قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، إن مجلس النواب كابوس حقيقي نشاهده ونحن مستيقظون، مشيراً إلى أن الوفاق كلمه يستعملها هواة القفز على الحواجز أو الحقائق، وفق قوله.

أضاف “المبشر” على حسابه بـ”فيسبوك”: “ليس لخيانة الوطن مدة انتهاء صلاحية، يجب أن يحفظ الوطن بعيداً عن متناول أيدي الأطفال، والحروب والمتحاربين لا يحسب القتلى بسببها يحسب الاحياء فقط وحجم المكاسب التي يجنونها ” وفق تعبيره.

وأوضح رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، أن المصالحة كانت خيانة واليوم أصبحت موضة وغداً ستصبح حلم يتحقق بعون الله، وسينتصرالحق، لا نشك في ذلك لأننا نثق في الله، ليبيا أكبر من الجميع ومن يعتقد انه أكبر منها يقراء التاريخ وينتظرقليلاً “.