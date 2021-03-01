«أبو سبيحة» لـ«بوشحمة»: أمنيتي أن أراكم يوما وقراركم بأيديكم

هاجم رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، رئيس الوفد الممثل لحكومة الوفاق في لجنة خمسة زائد خمسة أحمد بوشحمة، بسبب تناقضه في إعلان عدم جاهزية سرت لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة ثم الإعلان مجددا عن أن المدينة آمنة لعقد الجلسة.

وقال أبو سبيحة في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بالأمس بوشحمة يقول لا يتحمل مسئولية انعقاد الجلسة بسرت لأنها غير آمنة ولا يستطيعون إخراج المرتزقة منها لأنهم ليس تحت إمرتهم. اليوم أصبحت سرت آمنة وباتفاق لجنة «5+5» ما هذا التناقض؟”.

وأضاف “إنها أوامر السادة. {ما تروم إلا وحذاها كلب}. لماذا دائما أذلاء صاغرين أمام الاجانب ولا تكرموا لحاياكم بأيديكم”.

وتابع “أمنيتي أن أراكم يوما وقراركم بأيديكم وأنتم مرفوعي الهامات قبل أن يباغتني رب المنون. يكفينا تمزق وانقسامات. ورهن إرادتنا للغير.. أسأل الله التوفيق”.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، قد أكدت أمس الأحد، أن مكان الاجتماع في سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء ذلك خطاب من اللجنة العسكرية لمجلس النواب، طالعته “الساعة 24″، ردا على طلب وجهه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب للجنة “5+5″، لتحديد إمكانية عقد الجلسة في سرت.

ودعا صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.