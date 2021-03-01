ضبط كميات ضخمة من الأقراص المخدرة قرب نالوت

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت كميات ضخمة من الأقراص المخدرة قرب المدينة.

وعثر أفراد الفرع على نحو 377 ألف قرص من نوع «لاريكا» معبأة في عبوات ومغطاة في أحد أودية قرية تكويت، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقع قرية تكويت على بعد نحو 20 كيلومترا من مدنية نالوت.

كما تمكن فرع الإدارة في العجيلات من ضبط تاجر مخدرات في المدينة، حيث عثر بحوزته على نحو 43 كيلوغراما من مخدر «الحشيش».

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