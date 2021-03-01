مرشح سابق يحذر من محاولة خلط الأوراق لإفشال الاتفاق السياسي

وصف المرشح السابق للمجلس الرئاسي سلامة الغويل، التقرير الصحفي الطاعن في نتائج الحوار السياسي _ جينيف بأنه “محاولة لخلط الأوراق والتشويش لإفشال الاتفاق السياسي”.

وقال الغويل، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”رأيي حول بعض التسريبات والتصريحات عن وجود خلل ومال سياسي فاسد كان قد تخلل عملية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، أن التقرير الصحفي الطاعن في نتائج الحوار السياسي _ جينيف ما هو الا محاولة لخلط الأوراق والتشويش لإفشال الاتفاق السياسي الذي كان ثمرة مخاضٍ عسير واقتتال مرير ومعاناة طويلة للشعب الليبي الذي استبشر خيراً بنتائج الحوار، من لديه أي أدلة أو إثباتات حقيقية عليه تقديمها للجهات المختصة المحلية والدولية ونشرها علناً للشعب الليبي، أما غير ذلك فلا يعتد به”.

وأضاف الغويل،:”التقرير يعد طعناً في نزاهة البعثة الأممية وأعضاء الحوار السياسي وتوقيت نشره مثيرٌ للريبة ويضع شكوكاً حول أصحاب المصلحة الحقيقية في إفشال الحكومة قبل اعتمادها، لقد شهدنا عملية الانتخاب وتقدمنا للترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وقبلنا نتائجها بكل رحابة صدر ولم نلاحظ أي ممارسات مشبوهة اطلاقاً، وعلينا جميعا لأجل الوطن والمواطن دعم المسار السياسي ونجاح المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الاستحقاقات الوطنية والانتخابات”.

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