ممثل الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يبحث عددا من المشروعات في بنغازي

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بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع المُمثل المُقيم لبرنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، الإجراءات المُتعلقة بالمشاريع التي يُنفذها برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في بلدية بنغازي .

جاء ذلك في لقاء عقد في مقر البلدية ببنغازي بحضور وفد من الرنامج الإنمائي ومَسؤول برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في بنغازي، محمد شنبش، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة الكزة، ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي.

وبحسب بيان البلدية أكد، جيراردو، على أهمية استمرارية التعاون والتنسيق المُشترك فيما يتعلق بالمشاريع والأعمال التي يُنفذها برنامج الأُمم المُتحدة وقَام بتسليم البلدية عدد ثلاثة سيارات إسعاف دعماً للعيادات والمراكز الصحية في البلدية .

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية بالعمل الذي يقوم به برنامج الأُمم المُتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي مُثمن الجُهود المبذولة من كافة المُنظمات التابعة للأُمم المُتحدة العاملة في مدينة بنغازي .