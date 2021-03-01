أحوال الطقس اليوم: استقرار الأوضاع في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا اليوم الإثنين على غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن الرياح ستنشط من مساء غد الثلاثاء على مناطق غرب البلاد.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس قليل السحب، مع احتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر آخر الليل وصباح الغد، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

الطقس مشمس، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

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