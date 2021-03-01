«مكافحة الأمراض»: 789 إصابة جديدة بـ«كورونا» و31 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 876 مصابا، بينما توفى 31 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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