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«مكافحة الأمراض»: 789 إصابة جديدة بـ«كورونا» و31 حالة وفاة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 876 مصابا، بينما توفى 31 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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