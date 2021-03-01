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«النعمي»: خطأ «الدبيبة» هو ذهابه منذ البداية لنيل الثقة من «عقيله صالح»

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الحميد النعمي، المحلل السياسي، إنه ليس أمام رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبية إلا أن يسعى لنيل الثقة بالآلية المطروحة عبر مجلس النواب، علماً أن تواصله مع عقيلة صالح يعني اعترافاً ضمنياً منه بأن عقيلة صالح هو الرئيس الشرعي لمجلس النواب، ورئيس السلطة التشريعية في البلاد.

أضاف “النعمي” في حوار مع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح” يوم أمس الأحد: “عقيلة صالح غير قادر على ما يبدو على عقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب رغم وجود دعوات لعقدها في سرت، وهو يتعرض لضغوط واسعة في هذا الصدد، وليس على الدبيبة إلا أن يبذل بعض الاجتهادات في المسار الحالي لنيل الثقة، وإن كان يتعين عليه أن يقدم ملف التشكيلة الحكومية عند الأغلبية النيابية في طرابلس، وأن يكون لدى الطرفين” على حد قوله.

وواصل “النعمي” الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” أن: “هو تواصل منذ البداية مع عقيلة وهو الآن في أزمة، لأنه لجأ إلى سلطة يفترض أنها الخصم والحكم، وعلى المجلس الرئاسي الجديد أن يكون معني بقضايا الأمن القومي” على حد قوله.

وتابع “النعمي”: “فرنسا وإيطاليا وبريطانيا على تعارض مع تركيا شريكتهم في حلف الأطلسي، وهذا التعارض في صالح القضية الليبية، لأنه سيخلق توافقاً للحيلولة دون أن تجد روسيا موطيء قدم في ليبيا مستقبلا” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • ايها البائس ومن في رأيك الرئيس الشرعي المنتخب لمجلس النواب..؟؟ أليس السيد عقيلة صالح…؟؟؟اذا كنت تكرهه فهذه مشكلتك الشخصية ولكن بالقانون هو الرئيس شئت أم أبيت…نختلف مع السيد عقيلة صالح والاختلاف مطلوب ولا يوجد من هو معصوم من الخطأ …آداء السيد عقيلة صالح كان متواضعا وضعيفا لعدم تطبيقة لائحة المجلس الداخلية منذ البداية لعمل المجلس وكذلك أخذه للمجاملات والاعتبارات الاجتماعية اثناء التكليف للمهام واللجان وكذلك ترك السيد المعروف بأسم /ابوعكوز يصول ويجول ويغلق المجلس ويطرد النواب ويعبث كما يشاء به بدون ان يتم التبليغ عنه للشرطة والقبض عليه مما أدي للاسف لهروب نواب الي طرابلس وتكوين مجلس نواب موازي…في كل الاحوال ياسيد /النعمي يجب عليك ترك الولاء لتركيا والخوان وان يكون ولاءك للوطن…التركيز الآن علي منح الثقة للحكومة لتعمل علي تخفيف معاناتنا من ويلات النكبة السودا النودا…أما تغيير رئاسة المجلس فهو يترك في جلسة أخري حسب اللائحة وحسب القانون اذا كنت ياسيد /النعمي تريد دولة قانون ….اللهم وفق كل مخلص لوطنه لينقذه من براثن هذه النكبة ونتائجها الكارثية علينا…

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