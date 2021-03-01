طقس ليبيا.. رياح نشطة ودرجات حرارة معتدلة

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة؛ بداية من اليوم الاثنين.

وفي ملخصه العام؛ أشار المركز إلى أن الطقس يبقى مستقرًا اليوم على أغلب المناطق، بينما تنشط الرياح اعتبارًا من مساء الغد، على مناطق غرب ليبيا.

· رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الدواخل، تنشط اعتبارًا من مساء الغد على أغلب المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من “راس جدير حتي الخمس”.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “19- 24” مْ.

· الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: قليل السحب مع احتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر، آخر الليل، و في الصباح الباكر.

• الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة خفيفة إلى السرعة، تتحوّل مساء الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الساحل.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “17-23” مْ وتسجّل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

· الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: مشمس.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “22- 27” مْ.

· الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “22- 25” مْ .

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