“بلدي اجخرة” يُتابع أزمة نقص الوقود.. ويتوصّل إلى حلول

عقد عضو المجلس البلدي لبلدية اجخرة، أيمن أحمد عيسي، عدة اجتماعات، كان أولها يوم الخميس مع مدير مكتب شركة الراحلة بمدينة اجدابيا، وكان الثاني مع مدير مكتب شركة الراحلة بمدينة بنغازي ومدير حركة النقل بالشركة، وكذلك مع مدير المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط.

جاء ذلك ضمن إطار متابعة المجلس البلدي لبلدية اجخرة لمشكلة نقص الوقود داخل البلدية.

وشهدت الاجتماعات، بحث أهم العراقيل وراء تأخّر وصول الوقود إلى البلدية، تمهيدًا للتصدي لها ومعالجتها.

من جهته؛ طالب عضو المجلس، خلال الاجتماع، بزيادة حصة البلدية، ووصول طلبيات الوقود، بشكل منتظم أسبوعيًا، وأبدت جميع الأطراف تعاونها التام بكل رحابة صدر .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تزويد بلدية اجخرة بثلاث سيارت سعة “50 ألف لتر”، لكل سيارة أو أربع سيارات سعة “40 ألف لتر”، لكل سيارة، أي بمعدل 150 ألف لتر، أسبوعيًا، والإسراع في اختتام الطلبيات من مكتب الأمن الداخلي بالشركة حتى لا تتأخر .

وتم الاتفاق كذلك على الانتظام في إرسال الطلبيات من محطة وقود اجخرة إلى الشركة.

وتقرر البدء في تنفيذ هذا الاتفاق ابتداءً من الأسبوع القادم.

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