“عقوب” يُطلع “الصحة العالمية” على الوضع الوبائي في ليبيا

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا” الدكتور سعد عقوب، مباحثات مع مُمثّلة منظمة “الصحة العالمية”، في ليبيا، إليزابيث هوف، خلال استقباله لها بمقر إقامته بفندق مرحبا بالبيضاء، ضمن برنامج زيارتها للبلاد.

وتضمن اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الإقليمي وبحث الوضع الصحي في البلاد، وتطرق الجانبان إلى آليات العمل المشترك في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات للوقاية من الوباء في ليبيا ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

واستعرض “عقوب” الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي والإصابات وحالات الشفاء وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، وشدّد على أهمية قرارات وزارة الصحة واللجنة العليا والاستشارية فيما يتعلق بتنفيذ برامج الحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

وبحث الطرفان، التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات الصـحية، وآليات تطـويرها والاستعدادات والتحضيرات المشتركة، وكيفية تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء الوباء، بعد تزايد الحالات.

وشهد الاجتماع حضور مديرة مكتب التعاون الدولي بالوزارة الدكتورة أسماء ابعيرة ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الجادة بوغرسه ومدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض الخزعلي، ومديري مكتب منظمة الصحة العالمية شرق ليبيا الدكتور عبدالعزيز الحلافي.

وتطرق المجتمعون إلى مناقشة عمل المكتب في ليبيا، ودعمه للقطاع الصحي في البلاد والاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لمكافحة الوباء.

وأشاد وزير الصحة بتعاون منظمة الصحة العالمية في عدة مجالات طبية من خلال مكتبها في ليبيا والدول الصديقة، فضلاً عن المرجعيات الطبية.

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