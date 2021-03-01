السفير الألماني: زيارة ملهمة إلى شحات لتحسين أوضاع الحكم المحلي

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا قيامه بزيارة وصفها بالملهة إلى بلدية شحات، ضمن التعاون بين بلاده والبلديات الليبية من أجل تحسين أوضاع الحكم المحلي في ليبيا.

ونشر السفير على حسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، صورا تظهر جمال بلدية شحات، قائلا: «بين الجبال الخضراء والبحر الأزرق.. زيارة ملهمة لبلدية الشحات. كشريك جديد للتعاون في مجال الحكم المحلي».

وأشار إلى أنه ناقش مع عميد بلدية شحات حسين بودرويشة الحاسي «كيفية دعم التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التراث الثقافي»، موجها الشكر إلى الحاسي على هذه الزيارة.

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