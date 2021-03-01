«شلوف»: الصراع بين «عقيلة» و«بعيرة» فيه شىء من المصداقية

قالت حنان شلوف، عضو مجلس النواب المقاطعة عن حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – إن: “البلاد دخلت دائرة تأزيم أكبر من سابقاتها، وكنا نأمل إن لم يحصل حكومة عبد الحميد الدبيبة على ثقة مجلس النواب، أن يتجه إلى ملتقى الحوار لنيل الثقة، قبل أن نتفاجيء اليوم بتسريبات تقرير الخبراء التابع للبعثة الأممية عن تلقي أعضاء في ملتقى الحوار السياسي رشاوى لصالح حكومة الدبيبية، وهو ما يضعنا في منطقة مظلمة بالكامل، خاصة بعدما غادرتنا ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة سابقاً، وجاء خلفها يان كوبيش، ولا نعلم إذا كان سيستمر الأخير بخطة غسان سلامة أو سيلجأ إلى خطط بديلة” وفق قولها.

أضافت “شلوف” في مداخلة أمس مع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”: “ما يحدث بين عقيلة صالح والنائب أبو بكر بعيرة من صراعات فيها شيء من المصادقية، ولعل ذهاب الدبيبة إلى عقيلة صالح في طبرق ووجود تسريبات على بقاء عقيلة على رأس البرلمان يوضح أن عقيلة ليس هو من يعرقل منح الثقة للحكومة، بل يعرقها عدم قدرة البرلمان على الانعقاد في مدينة طبرق، في حين أن هناك 140 نائباً في طرابلس حالياً وهم أعلى حتى من النصاب المطلوب” على حد قولها.