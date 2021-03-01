التكبالي: ضغوط الميليشيات التي شرعنها السراج لن تسمح للدبيبة بفعل أي شيء

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي وجود خلافات حول تشكيلة الحكومة الجديدة؛ بسبب ضغوط المتأسلمين المؤدلجين والمجتمع الدولي والميليشيات المسلحة.

التكبالي أوضح في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة البيان الإماراتية وتابعتها صحيفة المرصد أن ضغوط هذه الميليشيات التي شرعنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، باتت تسيطر على الأمن في العاصمة طرابلس، ولن تسمح لرئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة بتقديم أي شيء.

وأضاف التكبالي أن كل ما يحيط بحكومة الوحدة الوطنية من جدل هو سيناريو صمم حتى لا تكون هناك حكومة مشرعنة، موضحًا أن هذا السيناريو مفاده أن يذهب الدبيبة إلى ملتقى الحوار السياسي بالتوازي مع محاولة المتأسلمين الحصول على الشرعية البرلمانية مع الشرعية التنفيذية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية