ضبط 41 كيلو جرام من مخدر الحشيش في العجيلات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ضبط شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة العجيلات يمتهن ترويج مخدر الحشيش بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع.

وأوضحت الوزارة أنه وبعد ورود معلومات مصدرية لمكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن وجود شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة العجيلات يمتهن ترويج مخدر الحشيش بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد من صحة المعلومة تم ضبطه وبحوزته “2 كيلو جرام” من مخدر الحشيش وبالاستدلال معه اعترف بوجود كمية أخرى داخل منزله بمدينة العجيلات وتقدر بحوالي “41 كيلو جرام” من مخدر الحشيش، وعلى الفور تم الانتقال للمكان وضبط باقي الكمية، ولازال التحقيق جاري مع المقبوض عليه.