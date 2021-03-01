مؤسسة النفط تدرس سبل النهوض بواقع شركة مليتة النفطية

ليبيا- عقدت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس اجتماعًا تقابليًا مع شركة مليتة للنفط والغاز، برئاسة مصطفى صنع الله وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة وعملياتها في الحقول البرية والبحرية، حيث قام رئيس لجنة الإدارة المشغل محمد بن شتوان بإطلاع مجلس إدارة المؤسسة على نتائج زياراته لحقول ومواقع الشركة المختلفة ومنصة صبراتة بحقل بحر السلام البحري.

هذا وناقش الحضور في هذا الصدد سير عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية وأعمال الصيانة الجارية بالحقول والمواقع النفطية المختلفة التابعة للشركة، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، وتحول دون تحقيقها لمستهدفاتها والحلول المناسبة لها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية