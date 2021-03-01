اللجنة الطبية تُوصي باستمرار الدراسة في جامعة سرت

عقدت اللجنة الطبية المركزية لمكافحة “كورونا”، على مستوى جامعة سرت، اجتماعًا؛ لمناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المُتّبعة في الجامعة والمدينة.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية المركزية على مستوى جامعة سرت، وعضو اللجنة الاستشارية الطبية على مستوى البلدية د. محمد ضو، ووكيل جامعة سرت للشؤون القانونية الدكتور عبد السلام أبو خشم، وعدد من عمداء الكليات الطبية.

وبعد الاطلاع على الواقع في المدينة والجامعة؛ أوصت اللجنة بعدم تأجيل الامتحانات، واستمرار الدراسة في مواعيدها، مع الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، كتعقيم جميع الكليات والمرافق بالجامعة، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وفي ختام الاجتماع؛ طمأنت اللجنة طلاب الجامعة والعاملين فيها عن الوضع، وقالت إنّ الوضع لا يزال جيد، وإنّ الدراسة تسير وفق الخطة التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية.

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