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«القويري»: الأوكار المخابراتية الأجنبية في ليبيا أخطر من الوجود المسلح تحت غطاء إنساني وإعلامي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، من القواعد الأجنبية في ليبيا، وقال إنها أخطر على الأمن القومي الليبي من الوجود الظاهر المسلح تحت غطاء وساتر العمل الانساني والاعلامي، وفق قوله.

أضاف “القويري” في تغريدة، اليوم الإثنين: “يجب أن نعي ونفهم أن القواعد الأجنبية في بلادنا لا تقتصر فقط على المباني والمقرات التي تتواجد فيها عناصر أجنبية مسلحة ومُعلنة,هناك أوكار ومخابيء مخابراتية يديرها ليبيون وغير ليبيين هي أخطر على الأمن القومي الليبي من الوجود الظاهر المسلح تحت غطاء وساتر العمل الانساني والاعلامي”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذا بسبب التصريحات المتكررة فيما هو يلزم ولا يلزم من بعض المتواجدين فالخارج ـ أو الداخل ـللاعلام من هب وذب ـ لم اسمع في اخبار دولة من يتحدثون عن إدارة المصرف أو مواردهم الاقتصادية وامورهم وخططهم العسكرية والأمنية -غير في ليبيا ـ بشكل مقصود ـوهذا يؤكد كلامك

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