هدية: نحتاج أكثر من 120 نائب لتضمين مخرجات جنيف بالإعلان الدستوري

رأى عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، ضرورة تضمين مخرجات حوار جنيف إلى الإعلان الدستوري حتى لا يكون عرضة للطعون القانونية.

وقال هدية في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه وفي الوقت الذي يرحب فيه بحكومة الوحدة الوطنية آملا في أن تمثل هذه الحكومة جميع الدوائر الانتخابية وتكون حكومة مصغرة هدفها هو الإشراف والتجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادمة، فأن الأمر يستوجب أن يتم تضمين مخرجات حوار جنيف إلى الإعلان الدستوري حتى لا يكون عرضة للطعون القانونية ويتكرر ما حدث مع المجلس الرئاسي السابق.

وأوضح هدية، أن مخرجات جنيف تتعارض في بعض البنود والنصوص مع المخرجات السابقة لاتفاق الصخيرات وهو ما يتطلب وجود عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بنسبة ثلثين زائد واحد -أي أكثر من 120 نائب- لتضمين مخرجات اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري قبل التصويت لمنح الثقة للحكومة حتى تكون هذه الحكومة وفق التشريعات والقوانين النافذة للدولة الليبية ولا تتعرض للطعن.