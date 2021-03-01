مصر تحدد الـ27 من أبريل المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية التخابر مع تنظيم داعش في ليبيا

ليبيا- حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة في مقر المحاكمات في طره حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع ليبيا” للحكم في أبريل المقبل.

ووفقًا لما ورد في موقع مصراوي الإخباري وتابعته صحيفة المرصد أن المحاكمة التي تشمل 10 متهمين قررت المحكمة تأجيلها للنطق بالحكم في الـ27 من أبريل المقبل.

يشار إلى أن المتهمين الـ10 بينهم 4 ليبيين لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية