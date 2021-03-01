البكوش يعلن بدء منظومة التسجيل الالكتروني للقاح كورونا اليوم الاثنين

ليبيا – قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا خليفة البكوش إن منظومة اللقاح الإلكترونية ستباشر عملها اليوم الإثنين، لتحديد مكان وزمان تلقي اللقاح للمواطنين، عبر رسائل نصية تصل لهواتفهم.

البكوش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن مئتين وخمسين ألف جرعة من اللقاح ستصل البلاد خلال الأسبوع الثاني.

وبين رئيس اللجنة أن توزيع اللقاحات سيشمل الأطقم الطبية ثم ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن فوق الستين عامًا، والبالغ عددهم أكثر من أربعمئة وخمسين ألف مواطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية