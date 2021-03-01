مصادرنا: العرادي يقود «تحركا إخوانياً» لإلغاء قانون العفو العام وإرجاع «العزل السياسي»

كشفت مصادر مطلعة، عن مساعي الإخواني عبدالرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار، مع مجموعة من مجلس الدولة الاستشاري من الإخوان المسلمين، لإثارة بعض البنود من اتفاق الصخيرات، ومنها البند 62 الذي ينص على أن تقوم رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات التي صدرت عن الجهات ذات الصلة في الفترة مابين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، بهدف إيجاد حلول مناسبة من ضمن هذه القرارات هي قرار إلغاء قانون العزل السياسي وإصدار قانون العفو العام.

ضافت المصادر في تصريحات لـ”الساعة 24″ أن الإخوان يحاولون بهذه الطريقة، استعادة قانون العزل السياسي وإبطال قانون العفو العام، في محاولة منهم لإقصاء عناصر النظام السابق من خوض الانتخابات القادمة، وإبعاد أي منافسين لهم يشملهم هذين القانونين اللذين يعملان على إلغائهما.