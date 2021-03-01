“وزارة العمل وهيئة المعلومات توقّعان اتفاقية ربط إلكتروني

وقّع وزير العمـل والتأهيـل بحكومة “الوفاق”، المـهدي الأمـين، ممثلاً عن الوزارة، مـع الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق التي مثّلها رئيس الهيئة، عبدالرؤوف البيباص، يوم أمس الأحـد بديوان الـوزارة، اتفاقيـة الـربط الإلكتـروني بين الوزارة والهـيئة؛ لتبادل المعلومات والتكامل بينهما.

وقالت الوزارة: “تمثل هذه الاتفاقية تتويجا للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز التعاون للاستفادة من المعلومات لتطوير البنية التحتية للمعلومات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية”.

من جانبه، ألقى وزير العمل كلمة، خلال توقيع الاتفاقية، أكد فيها أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعاليتها، مؤكدًا جاهزية الوزارة وفاعليتها في إنجاز المرحلة الثانية من برنامج الربط، مع قاعدة البيانات الوطنية وتطبيقاتها الإلكترونية.

يُذكر أن اتفاقية الربط الإلكتروني؛ تضمنت مجموعة من الأطر العامة، وآليات العمل المشترك، وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية