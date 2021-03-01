ليبيا الان

“وزارة العمل وهيئة المعلومات توقّعان اتفاقية ربط إلكتروني

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع وزير العمـل والتأهيـل بحكومة “الوفاق”، المـهدي الأمـين، ممثلاً عن الوزارة، مـع الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق التي مثّلها رئيس الهيئة، عبدالرؤوف البيباص، يوم أمس الأحـد بديوان الـوزارة، اتفاقيـة الـربط الإلكتـروني بين الوزارة والهـيئة؛ لتبادل المعلومات والتكامل بينهما.

وقالت الوزارة: “تمثل هذه الاتفاقية تتويجا للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز التعاون للاستفادة من المعلومات لتطوير البنية التحتية للمعلومات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية”.

من جانبه، ألقى وزير العمل كلمة، خلال توقيع الاتفاقية، أكد فيها أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعاليتها، مؤكدًا جاهزية الوزارة وفاعليتها في إنجاز المرحلة الثانية من برنامج الربط، مع قاعدة البيانات الوطنية وتطبيقاتها الإلكترونية.

يُذكر أن اتفاقية الربط الإلكتروني؛ تضمنت مجموعة من الأطر العامة، وآليات العمل المشترك، وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك