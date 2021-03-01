«صنع الله» يوقع مذكرة تفاهم لـ«تنمية محيط الحقول النفطية» مع وزارتين بالوفاق

بحضور وزير العمل والتأهيل بـ”حكومة الوفاق” المهدي الأمين، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنـع اللـه، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة رجب خليل تمّ صباح اليوم الأثنيـن بمقر المؤسسـة الوطنية للنفـط في طرابلس توقيـع مـذكرة تفـاهم ثلاثيـة الأطـراف لتنميـة وتطـوير المناطـق المحيطـة بالحقـول النفطـية.

وفقاً لبيان مشترك: “وتختـص مذكرة التـفاهم بتنفيـذ مشـروع تنميـة وتطـوير المناطق المحيطة بالحقول والموانئ النفطية، من خلال تمكين الشباب بهذه المناطق ضمن برامج الريادة والمبادرة والتدريب المهني المتخصص، وقال الأمين، إن هذه الاتفاقية تقع ضمن المبادرات الكثيرة التي تقدمت بها وزارة العمل لتأهيل الشباب في المناطق الجنوبية” وفق قوله.

وأضاف أن هذا التعاون يعد نموذجا للتشبيك بين مؤسسات الدولة يحقق عدة اهداف منها تنمية المناطق النائية والمهمشة تنمويا وايجاد فرص عمل خارج اطار الوظيفة العامة لفئات واسعة من المجتمع، وفق تعبيره.