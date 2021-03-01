“كورونا” يتفشى داخل مدرستيْن في طبرق.. ويوقف الدراسة داخلهما

وجّه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية، بإيقاف الدراسة لمدة أسبوع في مدرستيْن داخل المدينة.

وأشار “بو الخطابية”، في كتاب وجّهه إلى مراقب قطاع التربية والتعليم، إلى أن القرار يشمل مدرستيْ “خديجة الكبرى الثانوية وعمر بن العاص للتعليم الأساسي”؛ لانتشار فيروس “كورونا”، وتفاقم الوضع الوبائي داخلهما.

وطالب رئيس المجلس التسييري طبرق، مراقب قطاع التعليم بمتابعة بقية المؤسسات التعليمية الواقعة داخل نطاق البلدية، ورصد أي تطورات تتعلق بالوضع الوبائي داخلها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.

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