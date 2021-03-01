اللجنة العسكرية “5+5” تعلن استعداد مدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب وتأمينها

بنغازي 01 مارس 2021 (وال)-أعلنت اللجنة العسكرية (5+5)، بكافة أعضائها استعداد مدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب وتأمينها.

وقالت اللجنة -في بيانها الذي تحصلت عليه وكالة الأنباء الليبية – إنه بالإشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت الصادر بتاريخ 2021/02/26 م والمشار فيه إلى طلب الرد من اللجنة حول أمكانية تأمين الجلسة.

وتابع البيان: “وللظرف العصيب الذي تمر به بلادنا العزيزة في هذه الأيام التاريخية الفارقة ولسعينا الدؤوب إلى إبعاد شبح الحرب والمحافظة على وحدة ترابها، وتوحيد مؤسساتها ولأهمية إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وبعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تم التأكيد من قبل كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها”. (وال-بنغازي) ر ت

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