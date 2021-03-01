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عضو ملتقى الحوار السياسي موسى فرج يطالب كوبيش بنشر تقرير لجنة الخبراء بشأن دفع رشاوي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 مارس 2021 (وال)-طالب عضو ملتقى الحوار السياسي موسى فرج، المبعوث الخاص للأمين العام للدعم في ليبيا يان كوبيش، بنشر تقرير لجنة الخبراء بشأن وقوع حالات رشوة وشراء ذمم لبعض أعضاء الحوار.

وقال فرج -في تدوينه عبر صفحته الرسمية في فيسبوك –عبر خطاب موجه لكوبيتش؛ إنه يؤيد الدعوات المطالبة بنشر التقرير بكل شفافية، حتى يعلم الشعب الليبي الحقيقة بدلا من ترك الأمر للشائعات مهما كانت التداعيات، والفساد لن يوقف إلا بمواجهته وفضح المتورطين فيه. (وال-طرابلس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • بالنسبه لدفاع حكومه دبيبه نفسها في شائعة رشاوي وما ادراك ما رشاوي ففي جنيف فالحكومه مستعده أن تقسم علي الكتب السماويه وليس علي قرآن فحسب بعدم دفع أي رشاوي أي رشاوي اما في تونس فذاك شأن آخر فلا يختلف دفاع حكومه دبيبه عن نفسها من دفاع احداهن بالأقرار ضمنا أنها لم تكن نزيها ومحترمه في مامضي عندما قال لها شخص انت صفتك وعنتك فقالت له عيب عليك تتهمني بالعهر والله لي تسع سنين ما مسني رجل فقال احدهم ممن كانوا حاضرين طيب وقبل 9 سنين فقالت أما ذاك فشأن آخر ففي جنيف لم تدفع اي رشوه لأي مرتشي أما في تونس فذاك شأن آخر

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