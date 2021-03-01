عضو ملتقى الحوار السياسي موسى فرج يطالب كوبيش بنشر تقرير لجنة الخبراء بشأن دفع رشاوي

طرابلس 01 مارس 2021 (وال)-طالب عضو ملتقى الحوار السياسي موسى فرج، المبعوث الخاص للأمين العام للدعم في ليبيا يان كوبيش، بنشر تقرير لجنة الخبراء بشأن وقوع حالات رشوة وشراء ذمم لبعض أعضاء الحوار.

وقال فرج -في تدوينه عبر صفحته الرسمية في فيسبوك –عبر خطاب موجه لكوبيتش؛ إنه يؤيد الدعوات المطالبة بنشر التقرير بكل شفافية، حتى يعلم الشعب الليبي الحقيقة بدلا من ترك الأمر للشائعات مهما كانت التداعيات، والفساد لن يوقف إلا بمواجهته وفضح المتورطين فيه. (وال-طرابلس) ر ت

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