محكمة فرنسية تلزم شركة ليركو النفطية بدفع 125 مليون دولار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط

باريس 01 مارس 2021 (وال)-حكمت محكمة استئناف بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الأحد، قضائيًا بإلزام الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط ليركو؛ بسداد ما يزيد على 125 مليون دولار أمريكي لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

المؤسسة الوطنية للنفط أكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكم صدر بما يتعلق بدعوى التحكيم بين شركة ليركو والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن مصفاة رأس لا نوف النفطي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحكم يُلزم ليركو بدفع المبلغ كاملا، إضافة إلى الفوائد حتى نهاية شهر فبراير، ليصبح المبلغ المستحق على شركة ليركو أكثر من 132 مليون دولار أمريكي. (وال-باريس) ر ت

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