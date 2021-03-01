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«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منذ قليل، انطلاق منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا.

ويمكن للراغبين في الحصول على التطعيم تسجيل بياناتهم من خلال هذا الموقع، الذي نشره المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد كورونا
ووفق الموقع المخصص للتسجيل، فإن المستهدفين بالحملة كمرحلة أولى هم: الأطقم الصحية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. ويقدم التطعيم لجميع المواطنين الليبيين والمقيمين فوق سن 18 عاما في الوقت الحالي.

أما بالنسبة للأطفال والرضع والحوامل والمرضعات، فهم غير مستهدفين بالتطعيم في المرحلة الراهنة.

رابط مباشر لموقع تسجيل طلبات الحصول على التطعيم: https://www.eservices.ly

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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