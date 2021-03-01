شركة الكهرباء: استعادة 500 متر أسلاك بعد سرقتها بمنطقة قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استعادة حوالي 500 متر من أحد خطوط الـ11 ك.ف بمنطقة قصر بن غشير.

وبينت الشركة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن مديرية أمن النواحي الأربع تمكنت من ضبط الأسلاك التي سرقت خلال اليومين الماضيين على أحد خطوط الـ 11 ك.ف بمنطقة قصر بن غشير موضحة أن مدير إدارة توزيع طرابلس ومدير دائرة توزيع قصر بن غشير ذهبا اليوم الاثنين إلى مديرية الأمن وذلك لاسترجاع الكمية المسروقة والتي تقدر بحوالي 500 متر.

والتقى مدير إدارة توزيع طرابلس علي العوف عميد بلدية قصر بن غشير في إطار التعاون بين البلدية والشركة بهدف متابعة هذه الظاهرة والقضاء عليها بالمنطقة .

وأشارت الشركة إلى أن عمليات سرقة الأسلاك أرهقتها وتسببت في حدوث خسائر مادية كبيرة داعية المواطنين للمساهمة في الحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية.