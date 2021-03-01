تشكيل غرفة أمنية مشتركة لضبط الأمن في طبرق

أصدر فرج هاشم بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، قراراً رقم 6 لسنة 2021 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة داخل طبرق، برئاسة مدير الأمن خالد عبد العزيز البسطة.

وأوضح نص القرار الذي اطلعت عليه “الساعة 24” أن الهدف من القرار هو محاربة كافة الظواهر السلبية، وضبط الشارع، والقضاء على الأمور المنافية لآداب المجتمع، وضبط الخارجين عن القانون ومنع أي انحراف، إلى جانب تعزيز الأمن داخل البلدية.

شملت قرارات اللجنة، التنسيق مع الجهات المعنية، بالعمل على توفير الأمن الغذائي، مع إمكانية استعانة الغرفة المشكلة بمن تراه مناسباً لتحقيق هذه الأهداف.