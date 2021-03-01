مركز مكافحة الأمراض يطلق رسمياً موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا، حتى يمكن للراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل عليه.

ونشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تنويها على حسابه بموقع فيسبوك اليوم بالموقع الجديد للتسجيل وهو https://www.eservices.ly

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 28 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (341).

واستلم المركز عدد (3652) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (975) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1450) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (350) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (268) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (125) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (113) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (60) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (135) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2863) عينة سالبة لفيروس كورونا عدد (789) عينة موجبة لفيروس كورونا (633 جديدة + 156 مخالطة)، بينما وصلت نسبة حالات كورونا الموجبة إلى (21.6%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 390 حالة جديدة

عدد 76 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 48 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 34 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

5.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 13 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

8.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

9.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

10.قصر بن غشير

عدد 13 حالة جديدة

11.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

12.الماية

عدد 5 حالة جديدة

13.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

14.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

15.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 20 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

17.تازربو

عدد 2 حالة مخالطة

18.سبها

عدد 57 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

19.الشاطئ

عدد 26 حالة جديدة

20.مرزق

عدد 6 حالة جديدة

21.غات

عدد 1 حالة جديدة

22.اوباري

عدد 2 حالة جديدة

23.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

24.القطرون

عدد 2 حالة جديدة

25.غدّوة

عدد 1 حالة جديدة

26.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

27.تمسة

عدد 1 حالة جديدة

28.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

29.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

30.الزاوية المركز

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

31.الزاوية الغرب

عدد 15 حالة جديدة

32.السائح

عدد 4 حالة جديدة

33.الزاوية الجنوب

عدد 10 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 876 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 763 حالة في طرابلس

2.عدد 27 حالة في مصراته

3.عدد 43 حالة في سبها

4.عدد 30 حالة في زواره

5.عدد 13 حالة في الزاوية

تفاصيــــــل الــــ ( 31 ) حالة الوفاة

1.عدد 21 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في جنزور

3.عدد 1 حالة في صبراته

4.عدد 1 حالة في باطن الجبل

5.عدد 1 حالة في السواني بن ادم

6.عدد 1 حالة في الماية

7.عدد 3 حالات في سبها

8.عدد 1 حالة في الخمس

9.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 134127

2.الحالات النشطة : 10801

3.المتعافين : 121116

4.الٍوفيات : 2210