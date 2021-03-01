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سرت آمنة وجاهزة لعقد جلسة منح الثقة للحكومة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في بيان لها، جاهزية مدينة سرت من الناحية الأمنية لاستقبال أعضاء مجلس النواب للتصويت في جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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