سرت آمنة وجاهزة لعقد جلسة منح الثقة للحكومة

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في بيان لها، جاهزية مدينة سرت من الناحية الأمنية لاستقبال أعضاء مجلس النواب للتصويت في جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
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قناة ليبيا
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