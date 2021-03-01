ميناء بنغازي: وصول 3444 سيارة قادمة من أوروبا وكوريا

أعلن ميناء بنغازي البحري وصول أربع سفن بينها سفينتين محملتين بـ3444 سيارة قادمة من السوقين الأوروبية والكورية.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (سي هيلينس) وعلى متنها 2294 سيارة قادمة من السوق الكورية.وكذلك السفينة (قراند نيو جيرسي) وعلى متنها عدد 1150 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات ( أسبرينزا) وعلى متنها عدد 140 حاوية بضائع وسلع مختلفة كما رست سفينة نقل الإسمنت (بريب ستار) وعلى متنها 334 غرارة من أكياس الإسمنت.