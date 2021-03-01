هدية: نأمل أن تمثل الحكومة الجديدة كافة الدوائر الانتخابية

أخبار ليبيا 24

رأى عضو مجلس النواب عن مدينة سرت، زايد هدية، ضرورة تضمين مخرجات حوار جنيف إلى الإعلان الدستوري حتى لا يكون عرضة للطعون القانونية.

وعبر هدية في تصريحات صحفية، عن أمله في أن تمثل الحكومة الجديدة كافة الدوائر الانتخابية وتكون حكومة مصغرة هدفها هو الإشراف والتجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح هدية أن الأمر يستوجب أن يتم تضمين مخرجات حوار جنيف إلى الإعلان الدستوري حتى لا يكون عرضة للطعون القانونية ويتكرر ما حدث مع المجلس الرئاسي السابق.

وتابع هدية، إن مخرجات جنيف تتعارض في بعض البنود والنصوص مع المخرجات السابقة لاتفاق الصخيرات وهو ما يتطلب وجود عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بنسبة ثلثين زائد واحد -أي أكثر من 120 نائب- لتضمين مخرجات اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري قبل التصويت لمنح الثقة للحكومة حتى تكون هذه الحكومة وفق التشريعات والقوانين النافذة للدولة الليبية ولا تكون عرضة للطعن.