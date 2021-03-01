خارجية الوفاق تُبين سبب توقيف مراسل قناة الغد

أخبار ليبيا24

قالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق توقيف مراسل قناة الغد زياد الورفلي والمصور المرافق له تمت عن طريق جهة أمنية مختصة نظرا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من قبلها.

ولفتت الإدارة إلى أن عدم وجود إذن مزاولة لهما يعد مخالفا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

وأضافت، أن بعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية.

ودعت الإدارة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية ضرورة التواصل مع الإدارة وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.

وأفرج عن المراسل الأحد بعد فقدان الاتصال به بعد ساعات من مشاركته في مؤتمر حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت قناة الغد إنها فقدت الاتصال بمراسلها في ليبيا بعد ساعات من مشاركته في مؤتمر حكومة الوحدة الوطنية المكلفة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.