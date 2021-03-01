الأمين العام للأمم المتحدة: على جميع المقاتلين الأجانب مغادرة الأراضي الليبية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة «احترام كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد» و«مغادرة جميع المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية».

وأضاف أن الشعب الليبي «يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله كما «ينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولاً»، وفق مقابلة أجرتها مع المسؤول الأممي الرفيع جريدة «لاستامبا» الإيطالية، الاثنين.

كما علق غوتيريش على التطورات الأخيرة والتي أثمرت عن اتفاق أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي في ليبيا الذي سيقود البلاد الى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، حيث قال: «لقد حققنا اختراقًا مؤخرًا في عملنا لاستعادة الاستقرار. لقد تحدثت مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي المكلفين، وتمنيت لهم التوفيق في تفويضهم لقيادة البلاد خلال بقية المرحلة التحضيرية للانتخابات الوطنية».

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