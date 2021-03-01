دبيبة: ‎ما يجري هو محاولات لعرقلة التقدم المحرز في عملية منح الثقة للحكومة

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بيانا أكد فيه على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية، قائلا إن ما يجري هو محاولات لعرقلة التقدم المحرز في عملية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
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قناة ليبيا
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