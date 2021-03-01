أهالي مدينة سرت يرحبون باستضافة جلسة مجلس النواب

أصدرت المكونات الاجتماعية وأهالي مدينة سرت والمجلس التسييري للمدينة بيانا حول استضافة المدينة للحكومة ولانعقاد جلسات مجلس النواب.

ورحب البيان باستضافة مدينة سرت للجلسة المنتظرة من أجل المضي قدما في توطيد الأمن والاستقرار وتوفير العيش الكريم للمواطن.

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