مؤسسة النفط تبحث مع شركة سرت تطوير حقل الخير

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان عمليات الشركة الجارية بشأن تطوير حقل الخير، ونسب الإنجاز التي وصلت اليها، ومشروع صيانة خط نقل الغاز ( 11 كيلو ) ومراحل التنفيذ التي تم التوصل إليها حالياً.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وضع الشركة الحالي وانشطتها المختلفة متضمنةً برامج الصيانة والحفر والإنتاج وغيرها من الانشطة، كما تم التطرق إلى جهود شركة سرت للمحافظة على معدّلات الإنتاج الحالية، ومساعي المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير شبكات خطوط نقل الغاز إلى محطات الكهرباء وذلك نتيجة الطلب المتزايد من قبل الشركة العامة للكهرباء لتلبية احتياجاتها في توفير الطاقة الكهربائية لمختلف مدن ليبيا.

وأكد صنع الله على دعم المؤسسة الوطنية للنفط المستمر لشركة سرت، معبراً في الوقت نفسه عن امتنانه لما حققته من إنجازات رغم التحديات التي تمر بها ويمر بها قطاع النفط بليبيا، من شحّ للموارد المالية والميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع وتنفيذ مشاريع حيوية تنهض باقتصاد ليبيا الذي تأثر كثيراً خلال السنوات الأخيرة، كما وجّه بضرورة اتباع كافة خطوات السلامة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، حفاظاً على سلامة العاملين بمختلف المواقع النفطية.