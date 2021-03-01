الزهراء لنقي: هناك مزاعم جادة لشراء الأصوات في الحوار الساسي

أكدت عضو لجنة الحوار السياسي، الزهراء لنقي، أن البيان الذي شاركت فيه مع عضوات لجنة الحوار السياسي للمطالبة بالكشف الفوري عن تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن ووضع حد للإشاعات التي تمس العملية السياسية، يأتي بعد الاستماع إلى شهادات البعض بسبب وجود مزاعم جادة لشراء الأصوات ووجود فساد.

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