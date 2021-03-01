سيالة يتسلم أوراق اعتماد منسقة الشؤون الإنسانية لدى البعثة الأممية

تسلم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله نسخة من أوراق اعتماد الأمين المساعد والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت جانيون.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن جانيون قدمت لسياله خلال لقائهما اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس خطتها للعمل في ليبيا.

وبحث الجانبين خلال الاجتماع الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات كوفيد 19، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، ودعم حكومة الوفاق في مواجهة هذا الوباء من قبل المجتمع الدولي.

وعبر سيالة عن تقديره للجهود التي تبذلها البعثة الأممية في المجال الإنساني وحرصها على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة مشيداً بجهود البعثة الأممية في دعم الحكومة في الملفات ذات الطابع الإنساني وأزمة النزوح خاصة تلك الناتجة عن اشتباكات العاصمة طرابلس، مؤكداً دعم وزارة الخارجية وحكومة الوفاق عملياً للبعثة وبما يساهم في نجاح مهمتها.