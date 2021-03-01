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شباب الجفرة يتكاتفون لنبذ خطاب الكراهية على مواقع التواصل

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بمشاركة مجموعة من الشباب، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس “كورونا”؛ أقام فريق السلام ورشة عمل في بيت الثقافة بالجفرة، حول نبذ خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وركّزت الورشة، في محاورها، على نبذ خطاب الكراهية، والمساعدة على خلق حوار بناء يُساهم في السلم المجتمعي، وذلك من خلال وضع مجموعة من الأسس القواعد والقوانين؛ التي تُساعد على ضبط الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ الورشة شهدت مشاركة أكثر من 20 شابًا وشابة؛ قاموا بتشكيل فرق تنافسية عدة، وقدّموا مجموعة من المقترحات التي تُساعد على نبذ خطاب الكراهية والحدّ منه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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